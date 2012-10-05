В закрытом шлагбаумом красноярском дворе при пожаре погибла чета пенсионеров

При пожаре в центре Красноярска погибли двое пенсионеров, сообщили 23 декабря очевидцы происшествия.

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Пожар начался около 20:30 в 5-этажном доме на ул. Парижской коммуны, 9, — соседи почувствовали запах дыма, идущий из квартиры на 5 этаже и вызвали пожарных. На место выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Как рассказали очевидцы, подъехать к дому пожарные смогли не сразу — двор закрыт шлагбаумом, поэтому все оборудование пришлось нести на себе и разворачивать более длинную линию для подачи воды. Позднее удалось поставить к окнам автолестницу.

Пока одна группа готовилось к тушению, другие пожарные проникли в горящий подъезд и обнаружили, что в квартире на 5 этаже охвачены огнем домашние вещи. В квартире, по словам очевидцев, были обнаружены тела погибших хозяев — пожилой семейной пары.

Из подъезда эвакуировались около 50 человек. В 20:54 пожар был ликвидирован на площади в 10 кв. метров. Причины происшествия сейчас выясняются.