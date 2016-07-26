Тело убитой женщины проплыло по Енисею 300 км

В Красноярском крае раскрыли убийство женщины, тело которой было найдено в Енисее осенью прошлого года.

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Тело с признаками насильственной смерти было найдено в реке в Енисейском районе. По ДНК удалось установить личность жертвы — убитой оказалась 35-летняя жительница Сухобузимского района, которая числилась пропавшей без вести.

По информации МО МВД «Енисейский», под подозрение попал 44-летний житель Сухобузимского района, ранее судимый. Полицейские установили, что летом прошлого года между ним и жертвой произошла ссора, в ходе которой он нанес женщине смертельные ранения и сбросил тело в Енисей. Добавим, расстояние от Сухобузимского района до Енисейска по реке — около 300 км.

Подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.