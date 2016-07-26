Водитель иномарки катался по Красноярску с муляжом гранаты

За сутки в Красноярском крае нашли две гранаты Ф-1, хотя боевой из них оказалась только одна, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Первая была обнаружена в нежилом помещении по ул. Московской в Канске. Взрывотехники ОМОН подтвердили, что граната является боевой. Боеприпас был без взрывателя, но все равно представлял опасность для окружающих. Из-за коррозии его маркировка стала нечитаемой. Гранату изъяли, вывезли на полигон и уничтожили.

Вчера ночью в Красноярске экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Toyota. В его салоне был обнаружен предмет, схожий с гранатой Ф-1. Дорожные полицейские вызвали на место взрывотехников, которые установили, что это муляж, который не представляет опасности. По обоим фактам проводятся проверки.