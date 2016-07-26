Немецкие туристы устремились в Хакасию

Названы места, из которых в Хакасию приезжает больше всего туристов. По информации Управления по вопросам миграции МВД и госкомитета по туризму, в 2016 году на территорию республики прибывали туристы из самых разных стран мира, но более 50 % иностранцев — это немцы.

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Помимо Германии, большое количество туристов приехало из Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Китая. Также с туристическими целями в республику приезжали гости из Австралии и Австрии, Израиля, Великобритании, Бельгии, Италии, Швейцарии и США.

Представители бизнес-отелей рассказали, что в прошлом году с деловыми и рабочими целями прибывали из Чехии, Франции, Канады, Сингапура, Японии, Мексики, Ирландии и Саудовской Аравии.

Напомним, в 2016 году Хакасия заняла первое место среди регионов России на Международном конкурсе National Geographic Traveler Awards в номинации «Лучший этнический отдых».