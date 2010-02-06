Красноярцы построили яхту и собираются на ней в кругосветку (видео)

Группа красноярцев планирует этим летом отправиться в кругосветное путешествие на парусной яхте. О подготовке к путешествию и его ходе еженедельно будет рассказывать телеканал «Енисей».

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За три года экспедиция должна будет преодолеть 31 тыс. морских миль. В июне построенная в Красноярске яхта «Елизавета» пройдет по Енисею до Карского моря, затем по Северному Ледовитому океану до Кронштадта, преодолеет Атлантический океан, обогнет Южную Америку, пройдет Тихий океан вдоль Океании и Японии и вернется в Красноярск.

Предполагается, что в пути красноярцы будут проводить некие научные исследования. Состав экспедиции еще окончательно не определен. Сообщается, что в команду будут включены энтузиасты, приложившие наибольшее количество усилий к ее подготовке.