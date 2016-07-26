Массовыми рассылками о травмоопасных играх пугают красноярских родителей

Красноярских родителей в интернете пугают опасными играми детей.

За последние несколько дней в социальных сетях массово стали появляться рассылки, предупреждающие родителей о новой опасной игре их детей. Якобы школьники устраивают соревнования, перебегая дорогу прямо перед движущимся транспортом. Авторы сообщений призывают водителей к внимательности, а родителей — просят провести дополнительные беседы с детьми. Сообщения рассылаются по всем городам России.

В управлении образования Красноярска пояснили, что распространяемое по социальным сетям сообщение не имеет никакого отношения к краевому центру. Однако в школах в рамках регулярно проводящейся профилактической работы на эти сообщения также обращают внимание.

В пресс-службе ГИБДД также очередной раз призвали школьников проявлять максимальную осторожность при переходе дороги. Обращения к подросткам записывают руководители региональных управлений ГИБДД.

Поводом для этого стала недавняя гибель 15-летней девочки под колесами автомобиля. Дорогу она переходила на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля, двигаясь на высокой скорости, не среагировал на появление пешехода и не смог избежать наезда.