Почти две тонны польских яблок в Красноярске пустили под бульдозер

Бульдозер уничтожил более 1,7 тонны изъятых на рынке в Красноярске польских яблок, сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора. 1759,5 кг яблок реализовались на территории оптового рынка «Енисейский привоз» (ул. Шахтеров, 49ж, склады 1/5 и 4/9).

Фрукты завезли на территорию России в нарушение постановления правительства «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В соответствии с имеющейся на коробках маркировкой, страной происхождения яблок является республика Польша.

Товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Производителями являются Spoldzlelnla Producentow Sadeks и Polsad Dystrybucja Sp z.o.o., импортерами — ООО «Топстройплюс» (Беларусь) и PTUE Shabran (Беларусь). Запрещенную к ввозу в Россию продукцию изъяли из реализации и уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.