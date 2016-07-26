Юная звезда из Тувы вошла в команду Димы Билана на шоу «Голос. Дети» (видео)

Тувинская школьница стала участницей проекта «Голос. Дети», сообщили 6 февраля в пресс-службе министерства по делам молодежи и спорта республики.

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Тувинская школьница Ай-Кыс Кыргыс будет бороться за победу в четвертом сезоне проекта «Голос. Дети». Прослушивания участников, отобранных на предварительном отборе, прошли в Москве в минувшую субботу, 4 февраля. Эфиры шоу начнутся на «Первом канале» с 17 февраля.

«Хорошие новости! Наша Ай-Кыс прошла вчера в проекте „Голос“. Повернулись сразу два наставника — Нюша и Дима Билан. В итоге наша девочка в команде Билана», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ай-Кыс Кыргыс уже пыталась стать участницей этого конкурса в 2015 году, а затем дошла до финала и победила в другом детском творческом конкурсе — «Синяя птица», который проводит телеканал «Россия». Болеть за нее призывал глава республики Шолбан Кара-оол.