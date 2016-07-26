В Красноярске открывается планетарий

В красноярском «Ньютон Парке» (он находится в красноярском музейном центре «Площадь Мира» на пл. Мира, 1) с 9 февраля начинает работать планетарий. Его посещение будет включать просмотр полнокупольных фильмов, которые расскажут об устройстве Солнечной системы, о том, как выглядят далекие планеты, как рождаются и умирают звёзды, и как устроены чёрные дыры. Кроме того, можно будет посетить выставку «Космодром» и узнать, какие звезды видны в небе над Красноярском.

Экспозиция планетария рассказывает об истории освоения космоса и Солнечной системе. Также здесь представлена коллекция осколков метеоритов (среди них — и Челябинский, и древний Кампо-дель-Сьело).

В настоящее время астрономия исключена из школьной программы, что не могло не сказаться на качестве знаний об устройстве Вселенной, подчеркивают создатели экспозиции. Так, один из недавних опросов ВЦИОМ, показал: в том, что Солнце вращается вокруг Земли, уверена треть жителей России. Между тем, интерес к этому предмету и увлечение космосом может стать серьезной мотивацией для изучения точных наук (физики, математики, информатики) и повлиять на выбор профессии.

Программа рассчитана на разный возраст и, по словам представителей «Ньютон Парка», будет интересна и детям, и взрослым. Расписание и стоимость экскурсий можно уточнить на сайте «Ньютон Парка» или по тел. (391) 202-22-12.

Фото: «Ньютон Парк»