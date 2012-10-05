На Лодочном месторождении в крае началось строительство межпромыслового нефтепровода

«РН-Ванкор», дочернее общество НК «Роснефть», начал строить межпромысловый нефтепровод протяженностью 15 км. Он соединит два месторождения Ванкорского кластера — Лодочное и Ванкорское. Добытое сырье будет направляться на центральный пункт сбора нефти Ванкорского месторождения и затем в систему магистральных нефтепроводов.

Трубопровод «Лодочное — Ванкор» проложат надземным способом на опорах, обеспечивающих надежную эксплуатацию объекта при изменении температуры и давления. В строительстве будут применяться современные природосберегающие технологии. Например, для минимизации воздействия на многолетнемерзлый грунт, обеспечения надежности и устойчивости нефтепровода используется технология термостабилизации. Все требования охраны окружающей среды соблюдены.

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С осени 2016 года на Лодочном месторождении ведется эксплуатационное бурение на кустовой площадке № 1. Уже пробурена одна скважина с общей глубиной ствола около 4700 м. Всего проект освоения месторождения предусматривает строительство четырех кустовых площадок и 104 скважин. Также построят установку подготовки нефти, газокомпрессорная станция, опорную базу промысла, высоковольтные линии электропередачи.

На месторождении продолжается строительство автомобильной дороги Лодочное — Ванкор протяженностью около 14 км, которая обеспечит бесперебойное снабжение необходимыми материалами и оборудованием строительные площадки нового месторождения.

Развитие Лодочного, Сузунского и Тагульского месторождений, вместе образующих Ванкорский кластер, реализуется с использованием уже построенной и работающей инфраструктуры Ванкорского месторождения. Такая схема разработки дает значительный синергетический эффект, импульс к развитию смежных отраслей производства, отечественных технологий. Более 160 предприятий региона работают на развитие Ванкорского кластера.