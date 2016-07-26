«Запрещенку» везут красноярским заключенным в масле и сгущенке

Сотрудники красноярских тюрем рассказали о тщетных ухищрениях родственников осужденных, пытающихся передать им запретные предметы. Так, в одном из случаев в пачке масла нашли телефон, а другие родственники пытались передать осужденному запрещенный предмет, который специально заварили в банке со сгущенкой.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по краю, в 2016 году на передаче осужденным запрещенных предметов попались 59 человек, 40 из них оштрафовали на общую сумму 121 тыс. рублей.

За год удалось изъять 147 сотовых телефонов и 241 SIM-карту, из них более 70 % — при попытке доставки запрещенных предметов в учреждения; денежные средства в размере 46 тыс. рублей, из них при попытке доставки — 69 %; 4 литра алкогольных напитков промышленного производства (все изъяты при доставке).

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В ведомстве отметили, что в настоящее время досмотры посылок и передач проводятся с использованием новейших технических средств, что позволяет эффективно предотвращать проникновение запрещенных предметов в подразделения ГУФСИН. Для обысков в учреждениях ведомства оборудованы отдельные помещения — пункты досмотра. В двух пенитенциарных учреждениях Красноярска (СИЗО-1 и ИК-6) установлена рентгенотелевизионная система контроля Rapiscan, устроенная по типу сканера по досмотру вещей в аэропортах.

Со списком вещей и предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе, получать в посылках или приобретать, знакомят и родственников, прибывающих на свидание. В случае нарушения правил свидание немедленно прекращается.

Как пояснили в пресс-службе, родственники идут на различные ухищрения и передают запрещенные предметы в книгах, в одежде, продуктах — например, масле. Некоторые специально заваривали запрещенные предметы (какие именно — не уточняется) в банку со сгущенным молоком. Штраф за нарушение составляет от 3 до 5 тысяч рублей.