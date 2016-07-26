Красноярского грабителя банков взяли под арест

По ходатайству следователей подозреваемый в разбойном нападении на банки в Красноярске взят под арест, сообщили в МУ МВД «Красноярское».

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Напомним, вечером 3 февраля вооруженный мужчина ограбил банк на ул. Воронова — там его добычей стали 8 тыс. рублей, а затем попытался сделать то же в банке на ул. 9 Мая, но здесь успели нажать тревожную кнопку. Злоумышленник был задержан силами сотрудников ЧОП и Росгвардии.

У 27-летнего задержанного изъяли травматический пистолет, пули и матерчатую маску. Мужчина пояснил, что на противоправные действия его толкнуло трудное материальное положение.

Уголовное дело в отношении красноярца возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ему грозит до 10 лет лишения свободы.