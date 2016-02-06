Академики официально назвали гомеопатию «лженаукой»

Комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук подготовила документ, посвященный «лженаучности гомеопатии», сообщает «Коммерсантъ». Меморандум уже опубликован на официальном сайте комиссии.

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Напомним, гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых людей.

В меморандуме утверждается, что «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований» и противоречит «известным химическим, физическим и биологическим законам».

Борцы со лженаукой посоветовали министерству здравоохранения РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных медучреждений, а антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств».

Добавим, по данным ТАСС, начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев поддержал это предложение ученых. Однако депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с выводами академиков. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он пояснил: «Фактор веры врача делает чудеса. Можно давать просто плацебо больному — это просто мел в виде таблетки — и будет положительный эффект».