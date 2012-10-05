Половине нужно обследоваться: врачи рассказали о причинах болезней красноярцев

Половине красноярцев, которые прошли диспансеризацию в прошлом году, понадобилось дополнительное обследование.

В министерстве здравоохранения Красноярского края подвели итоги диспансеризации 2016 года. За год свое здоровье проверили почти полмиллиона человек — 466 102. Из них на второй этап обследования были направлены 233 235 человек.

По результатам прошлого года преобладающими факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в крае стали нерациональное питание, недостаток физической активности, курение табака, повышенный уровень артериального давления, избыточная масса тела и отягощенная наследственность.

Среди заболеваний, выявленных в ходе диспансеризации, самыми распространенными были болезни системы кровообращения и эндокринной системы — 8878 случаев, в том числе 688 случаев сахарного диабета и 5953 случаев артериальной гипертонии. У 36 человек был обнаружен туберкулез, у 378 — злокачественные новообразования.

В 2017 году диспансеризации подлежат красноярцы следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

Для участия в диспансеризации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или временной регистрации. Обследование и все анализы проводятся бесплатно.