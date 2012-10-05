Видеокамеры помогли избавиться от свалок в центре Красноярска

В январе в Центральном районе Красноярска ликвидировали 13 стихийных свалок. Общая площадь территорий, на которых незаконно скопился мусор составила 51 кв. м, сообщили в пресс-службе районной администрации.

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Большая часть твердых бытовых отходов накопилась в частном секторе Покровки. Однако в пресс-службе отмечают, что все реже образуются свалки на пересечении улиц Авиационная и Чернышевского, а также на улице Степана Разина. Специалисты связывают это с тем, что в прошлом году там были установлены камеры видеонаблюдения и запрещающие знаки. Точно такие же видеокомплексы теперь специалисты районной администрации установили и на пересечении улиц Загородная и Диксона.

Помимо этого, работа ведется и с местными жителями: специалисты рассказывают красноярцам о том, как правильно организовать вывоз ТБО.

«Чаще всего те, с кем провели беседу, устанавливают индивидуальные или коллективные контейнеры и заключают договоры на вывоз, сбор и утилизацию мусора», — пояснили в пресс-службе.

Руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев прокомментировал: «Работы по очистке улиц от мусора будут продолжаться. Для нас очень важна гражданская активность жителей Центрального района. Важно, чтобы горожане не просто помогали нам выявлять стихийные свалки, но и содействовали в поиске нарушителей. Передать информацию нашим специалистам можно по телефонам: (391) 227-92-03 и 212-04-21».

Напомним, за несанкционированное размещение отходов в не предназначенном для этого месте на правонарушителя будет составлен протокол об административном правонарушении.

Сумма штрафа за первичный проступок варьируется от 500 до 4 000 рублей, повторное правонарушение физическому лицу обойдётся в 4-5 тысяч рублей.