Превышал на 50 км/ч: лихач незаконно вез юных хоккеистов на турнир

Под Красноярском, на 787 км автодороги М-53, дорожные полицейские Емельяновского района вечером 6 февраля остановили микроавтобус Ford Transit, который перевозил школьников. О вопиющем случае нарушения правил перевозки детей рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю: поездка была не согласована, а водитель серьезно нарушал скоростной режим.

Как выяснилось, группа из 11 детей — школьников 8-11 лет — и 2 сопровождающих ехала из Ермаковского района в Железногорск на соревнования по хоккею.

Выяснилось, что перевозка не была согласована, а при движении 47-летний водитель неоднократно превышал скорость более чем на 50 км/ч. Также транспортное средство не соответствовало требованиям перевозки, отсутствовала обязательная система ГЛОНАСС.

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Сотрудники ГИБДД составили материалы за перевозку группы детей автобусами, не соответствующими требованиям. За это водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, должностным лицам — 25 тысяч рублей, а юридическому лицу — 100 тысяч рублей.

Организатора несанкционированной организованной поездки устанавливают.

В настоящее время дети ожидают автобус в отделе полиции Емельяновского района, который доставит их до места назначения.