Краевые депутаты не захотели платить высокие зарплаты дирекции Нижнего Приангарья

Краевые депутаты не поддержали инициативу о сохранении высокой заработной платы руководителям Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья. Законопроект «О внесении изменения в приложение 15 Закона края „О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений“» народные избранники рассмотрели 6 февраля.

На заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Михаил Васильев представил разработанный правительством региона закон, суть которого сводится к пересмотру критериев размера оплаты труда руководителей государственного казенного учреждения «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья».

С 2009 года заработная плата устанавливалась исходя из объема работ по реализации инвестиционных проектов, суммарный «вес» которых составил около 26 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве таких объектов, как комплекс электросетевого хозяйства схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС и железнодорожной линии «Карабула — Ярки» в Богучанском районе Красноярского края. Однако за эти годы большинство объектов уже введены в строй, инвестиционные объемы освоены. Дирекция, по словам докладчика, в настоящее время ведет большую работу по передаче объектов в собственность Российской Федерации, однако заработная плата руководителей с 1 января 2017 года сократилась вдвое и составляет 37 тысяч рублей. Поправки в законопроект позволят сохранить заработную плату руководителей дирекции на прежнем уровне.

Однако у членов комитета возникло немало вопросов, прежде всего, к целесообразности сохранения дирекции в ее прежнем виде. Так, Александр Симановский не разделил высокой оценки министром качества работы учреждения, напомнив коллегам, что это та самая дирекция, которую уже расформировывали, которая подписывала акты невыполненных работ, где до сих пор не оформлены некоторые земельные участки, в отношении которой заведено два уголовных дела. По мнению депутата, оставшаяся часть работы по передаче построенных объектов — прямая функция министерства экономики, никакая дирекция для этого не нужна.

Его точку зрения поддержали и некоторые другие депутаты. Председатель комитета Алексей Клешко подчеркнул, что инвестиционные средства освоены и из режима создания объектов дирекция перешла в режим их сохранения и передачи прав собственности:

«Мы помним, как все это создавалось, какие слова звучали с высоких трибун. Теперь в рамках отдельного учреждения происходит несогласованная замена целей, с таким подходом край получит „вечную“ дирекцию с вечными сроками передачи».

В итоге обсуждения депутаты отказались вносить законопроект на сессию, однако дали правительству еще один шанс на доработку как самого документа, так и на пересмотр подходов к проблеме.

Кроме того, на заседании был рассмотрен ряд федеральных законопроектов, в том числе авторами которых выступили депутаты Законодательного Собрания края. Один из проектов — инициатива по внесению изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Предлагаемые изменения закрепляют статус депутатского запроса как важнейшей гарантии осуществления полномочий депутата. Напомним, Емельяновский районный Совет депутатов исключил из своего Устава право на депутатский запрос. Комитет принял решение направить законопроект в Государственную Думу для получения заключения правового управления нижней палаты Федерального Собрания.

Еще одну поправку в этот же федеральный закон, но уже касающуюся ограничения на участие в конкурсе на должность главы муниципального образования лицам, досрочно сложившим с себя полномочия, в результате чего этот конкурс и был назначен. Этот законопроект комитет предложил его авторам — группе депутатов фракции ЛДПР — вернуть на доработку в связи с тем, что в июне 2016 года к закону были приняты новые поправки.