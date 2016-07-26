Водителю «Мерседеса» стало плохо: перевернулся и снес деревья на ул. Копылова (видео)

На ул. Копылова в Красноярске черный Mercedes слетел с проезжей части и перевернулся: водителю стало плохо за рулем. О ДТП в социальных сетях сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что за рулем иномарки находился 31-летний мужчина. С его слов, ему стало плохо, он потерял управление, наехал на бордюр и машина перевернулась. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что автомобиль выехал на тротуар и снес несколько деревьев. В это время пешеходов на пути машины не было, но в нескольких метрах от машины дорогу переходил человек.

В пресс-службе пояснили, что ДТП увидел проезжавший мимо экипаж дорожной полиции. В настоящее время полицейские продолжают работать на месте инцидента, о состоянии водителя информации пока нет.

При этом некоторые пользователи соцсетей усомнились в том, что причиной ДТП стало ухудшение самочувствия водителя. Они предположили, что он потерял управление из-за того, что неудачно проскочил на мигающий зеленый сигнал светофора.