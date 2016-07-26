«Все смотрели, но помочь не пытались»: очевидец рассказал о смертельном ДТП

«Останавливались машины на аварийке, все смотрели, спрашивали, но никто не пытался проверить, жив ли он»: очевидцы рассказали о погибшем в аварии с бензовозом мужчине.

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Об аварии, которая произошла вчера вечером на дороге между Абаканом и Минусинском, рассказал на форуме портала Drom.ru свидетель происшествия. По словам молодого человека, около 22:00 он ехал в Абакан, на трассе перед ним был синий Renault Logan. Около кафе «У Швейка» иномарка резко обогнала двигавшуюся перед ним машину и, прибавив скорость, скрылась из вида. При этом автор сообщения пояснил, что дорога из-за прошедшего утром снега была в очень плохом состоянии, а видимость очень низкая.

«Въезжаю на горочку, где автосалоны, и вижу как бензовоз, поворачивающий с Братского моста, выносит на встречку и в кювет. Во дела, думаю, а в голове — просто вынесло или задел кого. Подъезжаю ближе и вижу разбитый угол фуры, значит, авария», — рассказал молодой человек. По его словам, водитель бензовоза уже сходил и посмотрел, что стало с задетым им Logan, и уверенно сказал, что водитель погиб.

«Прохожу грузовик и вижу Logan в кювете. Спускаюсь, смотрю в окна, никого нет, и водилы тоже нет. Обхожу кругом, а там половины машины нет, хотя у Scania всего лишь немного угол разбит. Вижу, что водила выброшенный лежит», — рассказал молодой человек.

Он отметил, что кроме него остановились еще несколько машин, водители которых увидели аварию, но никто не подходил и не пытался определить, что с водителем легкового автомобиля, нужна ли ему помощь. Автор признался, что сам он совершенно не знает, как нужно действовать в подобных случаях, и как оказывать первую помощь.

Молодой человек отметил, что, судя по тому, что в иномарке находились детские санки, у погибшего мужчины была семья. На его автомобиле установлены номера, которые были получены в Красноярском крае. Водитель бензовоза с номерами Хакасии ехал из Кемеровской области в Кызыл.