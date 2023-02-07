«Поставила на поток»: Высокопоставленного пристава уличили в мошенничестве и закупках у сына

Бывшего замруководителя управления службы судебных приставов по Красноярскому краю заподозрили в мошенничестве с закупками, сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

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Около 10 уголовных дел возбуждены с весны прошлого года в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по краю Елены Мокрушиной, пояснили в УФСБ. Сначала ее заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и уволили с занимаемой должности.

В конце января сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с отделом по борьбе с коррупцией УФССП сумели выявить новые эпизоды.

Как отметила пресс-секретарь управления ФСБ России Марина Моисеева, предполагается, что деятельность по «зарабатыванию» денег бывший замначальника управления поставила на поток. По данным следствия, с сентября 2015 года по март 2016-го Елена Мокрушина в рамках своих обязанностей по размещению заказов на поставки товаров и услуг для нужд управления, заключала договоры на поставку товаров с фирмой ООО «Краснигма», подконтрольной ее сыну.

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«С целью уклонения от проведения конкурсной процедуры приобретение указанной продукции происходило посредством фактической оплаты товара на сумму, не превышающую сто тысяч рублей. При этом поставка товаров осуществлялась по завышенной цене. Общая сумма ущерба бюджету составила более 500 тысяч рублей. Женщина осознавала противозаконность данных сделок. Однако корыстные интересы и желание обогатиться противозаконным способом поставила выше государственных интересов». — отметили в пресс-службе. Деятельность была пресечена лишь увольнением женщины.

26 января ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю по материалам УФСБ в отношении бывшего замруководителя управления и ее сына возбуждено дополнительно 7 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения».