Вандалы исписали творение художника Слонова бранью

Вандалы испортили арт-объект «Гений места», созданный известным красноярским художником Василием Слоновым.

Городской концепт-объект появился летом 2016 года в Канске, в сквере на Предмостной площади. На лицевой стороне объекта изображены лучи восходящего солнца и выгравирована надпись GENIUS LOCI. Василий Слонов пошутил тогда, что Москву называют «пупом земли», а его объект — это и указующий в небо перст, и палец, которым Канск способен «поковыряться в этом пупе».

Накануне канские СМИ сообщили, что вандалы обезобразили объект: его изрисовали непечатными словами. Факт вандализма подтверждается фотографиями.

Напомним, ранее планировалось, что объемная пиксельная рука-курсор, сваренная из листового металла, пару лет будет стоять под открытым небом и покрываться ржавчиной, после чего ее покроют лаком, увековечив оставленные временем следы.