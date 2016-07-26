Назначены даты выпускного бала и последнего звонка в красноярских школах

Последние звонки для 12,5 тыс. выпускников Красноярска прозвучат 25 мая, сообщили 7 февраля в пресс-службе городского управления образования мэрии.

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В этом году аттестаты об образовании должны получить 8 тыс. выпускников 9-х классов и еще 4,5 тыс. 11-классников.

«Последний звонок прозвенит для выпускников 9-х и 11-х классов в „традиционный“ день — 25 мая. Выпускные балы у старшеклассников состоятся 23 июня. Вручение аттестатов в обязательном порядке проводится в стенах образовательных учреждений, организацией неофициальной части мероприятия занимаются родители и сами выпускники. Что касается 9-х классов, учреждения определяют время проведения самостоятельно, „фиксированной“ даты нет», — рассказала сегодня руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Праздничные «линейки» предполагается провести в послеобеденное время — с 12:00 до 16:00, а после торжественной части начнется официальная. Как пояснили в управлении, такое решение было принято для того, чтобы выпускники не были предоставлены сами себе, а были задействованы в коллективных мероприятиях. В этом году по-прежнему будет действовать запрет на выездные загородные мероприятия. Праздник должен завершиться до 23:00.

В пресс-службе отметили, что по статистике прошлых лет около 30 % выпускников 9-х классов предпочитают продолжать обучение в техникумах и училищах, остальные ребята переходят в старшую школу. 80 % выпускников 11-х классов поступают в вузы.