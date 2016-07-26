Красноярские дети массово заболели гриппом

В Красноярском крае усиливается эпидемия гриппа. Эпидпорог существенно превышен у детей, сообщили в региональном минздраве.

В среднем по краю заболеваемость ОРВИ и гриппом выше уровня эпидпорога на 24,4 %. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших выросло на 17 %. В частности, среди детей в возрасте 3-6 лет эпидпорог превышен на 20,7 %, 7-14 лет — на 44,1 %. На карантин в крае закрыто 8 школ и детсадов.

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Эпидемия объявлена на 17 территориях края: Красноярске, Минусинске, Зеленогорске, Сосновоборске, Заозерном, Бородино, Шарыпово, Саянском, Балахтинском, Бирилюсском, Пировском, Курагинском, Идринском, Минусинском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском районах. Всего с начала года зарегистрировано 69 038 случаев гриппа и ОРВИ.

В Красноярске с 30 января по 5 февраля ОРВИ и гриппом заболело 8037 человека. Показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога на 12 % по всем категориям населения, а отдельно среди взрослых — на 31 %.

Заболеваемость связана с вирусами как гриппозной, так и негриппозной этиологии. Среди населения преимущественно циркулировали возбудители гриппа типа А (H3N2) — 27,3 %, РС вирусные инфекции — 7,4 %, вирусы гриппа типа А — 6,3 %, вирусы аденовирусной инфекции — 4,5 %, вирусы гриппа типа В — 3,9 %.

Добавим, что в Хакасии эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Хакасии превышен в 2,1 раза, в Туве же эпидемия пошла на спад