Энергетики Красноярской ТЭЦ-2 позаботились о птицах

Сотрудники Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании обустроили в заповеднике «Красноярские столбы» кормушки для птиц.

Акция прошла в минувшее воскресенье и была совмещена с пешим походом в заповедник. Инициаторами мероприятия стали участники молодёжного совета станции. В течение нескольких недель активисты Совета, которые имеют столярные навыки и увлекаются резьбой по дереву, после рабочего дня собирались вместе и изготавливали птичьи «столовые» с логотипами СГК и ТЭЦ-2 .

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В назначенный час у входа в заповедник собралось 11 энергетиков. Мастер по ремонту оборудования цеха тепловой автоматики и измерений ТЭЦ-2, спортсмен и опытный турист Владимир Балынский предложил коллегам совершить прогулку от Гранитного карьера до Китайской стенки — скалы нетипичной для «Красноярских столбов» «угловатой» формы. Владимир Балынский взял на себя роль экскурсовода.

Путешествие выходного дня длилось около четырёх часов. Энергетики установили на деревьях кормушки, узнали о «Столбах» много нового, получили перед началом новой рабочей недели заряд бодрости.

«Наши кормушки установлены на довольно простом маршруте, где всегда бывают люди, — рассказала лидер Совета молодёжи Красноярской ТЭЦ-2, техник-метролог цеха тепловой автоматики и измерений Дина Разинкова. — Поэтому мы уверены: пустовать они не будут».

По словам молодёжного лидера, они с коллегами собираются подкармливать обитетелей заповедника и сами, а также планируют установить ещё одну кормушку — на маршруте, ведущем к «Центральным столбам».