Смелые благородные олени позируют туристам в красноярском заповеднике

На «Столбах» из-за глубокого снега к туристам выходят олени, сообщили 6 февраля в пресс-службе заповедника.

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В последнее время туристы все чаще стали фотографировать диких животных в непосредственной близости от туристических маршрутов. Так, на открытых участках склонов над дорогой, идущей вдоль ручья Лалетино к Центральным столбам, стали часто появляться маралы — местный подвид «оленя благородного».

Зимой маралы кормятся ветвями и корой кустарников — это акация, ива, рябина и другие низкорослые растения, грызут кору осины и берёзы, а также едят некоторые виды лишайников и сухую траву. Если снег глубокий, добыть пропитание сложнее и оленям приходится выходить на склоны гор, где снег сдувается ветром.

«Нет сомнений, что маралы, живущие подолгу на одной территории, хорошо знают эти места как станции „перезимовки“ и пользуются ими в тяжелые многоснежные зимы. Наиболее часто маралы держатся группами: можно увидеть самок с телятами и отдельно пасущихся самцов. В нашем заповеднике копытные привыкли к людям и не испытывают страха, зачастую даже „позируют“. Утром, в хорошую ясную погоду, посетители могут любоваться и фотографировать оленей прямо с дороги», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что один из районов заповедника дирекция призвала закрыть для посещения, утверждая, что туристы способствовали уходу оттуда кабарги. Вместе с тем в Центральном районе, где туристов очень много, постоянно живет лиса, а также стал встречаться очень редкий и скрытный зверь — росомаха.