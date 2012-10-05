Камеры слежения заработают на правобережье Красноярска к Универсиаде

Автоматизированную систему «Безопасный город» планируют запустить на правом берегу Красноярска к 2019 году, когда в городе пройдут всемирные студенческие игры. Работу и планы по развитию информационной системы сегодня обсудили депутаты Законодательного Собрания края в рамках выездного совещания.

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Комитет по безопасности и защите прав граждан регионального парламента посетил краевой центр мониторинга и управления комплексной автоматизированной системой «Безопасный город». Депутатам провели экскурсию и рассказали о возможностях информационного центра. Как сообщил начальник отдела организации детальности «Безопасного города» Сергей Шульц, в настоящее время система позволяет не только следить за тем, что происходит на улицах города, но и оперативно реагировать и бороться с преступлениями и происшествиями.

В работу центра входит координация сотрудников правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, сотрудников МЧС.

Сейчас в городе установлено 450 видеокамер, 200 из них при школах. Кроме этого, имеется семь устройств экстренной связи «гражданин-полиция». В области дорожного движения смонтированы 13 камер фотовидеофиксации, которые интегрированы в комплексную автоматизированную систему. Техника позволяет распознавать регистрационные знаки на транспортном средстве.

Главным вопросом совещания стало развитие «Безопасного города» на правобережье Красноярска. Напомним, пока система действует лишь в центре, Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Сергей Шульц рассказал, что планы по установке «Безопасного города» на правом берегу обсуждаются давно, однако денег на комплексное обустройство пока нет.

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«На правом берегу частично уже проводится работа по строительству оптоволоконных каналов, вопрос заключается лишь в том, чтобы включить объекты Универсиады в эту систему. Нужно разработать проектно-сметную документацию. По ценам прошлого года на работы необходимо ориентировочно около 200 млн рублей: сюда входит система видеонаблюдения устройство аппарата „гражданин-полиция“ и прочее», — рассказал он.

Депутаты подчеркнули, что в целом система очень разнообразна и позволяет реагировать на любые чрезвычайные случаи оперативно. Кроме того, в ходе совещания народные избранники отметили, что развитие системы на правобережье краевого центра необходимо реализовать в ближайшее время.

«Одно из наших предложений правительству: обратить особое внимание на этот вопрос при формировании бюджета на 2018 год. В Красноярске это вопрос ближайшего будущего — правый берег — Свердловский, Кировский, Ленинский районы — должен быть закольцован. Мы рассчитываем, что к Универсиаде мы обязательно должны запустить систему на правом берегу. Все наши объекты Универсиады должны быть включены в эту систему», — отметил председатель комитета Анатолий Самков.

Работу «Безопасного города» также планируется внедрить и в других населенных пунктах региона. Однако, по словам Самкова, на это потребуются значительные затраты: «В перспективе работа системы должна осуществляться и по краю. Но это требует финансирования, потому что необходимо оптоволоконное обеспечение. Например, до Норильска тянуть по дну Енисея, это затратно и требует много времени. Конечно, этот вопрос будем обсуждать».