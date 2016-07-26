Красноярский «Жилфонд» работает над возвратом накоплений жильцов

Городская управляющая компания «Жилфонд» в Красноярске принимает все предусмотренные законом меры по возврату средств жителей, накопленных на текущий ремонт многоквартирных домов. По данным на 7 февраля, Арбитражный суд включил в реестр кредиторов 1080 многоквартирных домов на сумму 887 млн 969 тысяч 646 рублей и 48 копеек.
Требования по возврату средств, накопленных на текущий ремонт, предъявляются к компаниям-банкротам, ранее входившим в группу компаний ГУК «Жилфонд». На сегодняшний день юристы Городской управляющей компании подали заявления с требованием о включении в реестр кредиторов по 1539 домам, находящимся в управлении «Жилфонда». Общая сумма, составляющая положительный остаток денежных средств на лицевых счетах этих домов, составляет более 1,36 млрд рублей основного долга.
«При переходе дома из УК-банкрота в ГУК „Жилфонд“ жители делегировали нам право представлять их интересы в суде и добиваться получения сумм, которые были накоплены в каждом доме, и мы намерены продолжать эту работу», — отметила заместитель генерального директора по правовым вопросам ГУК «Жилфонд» Татьяна Дидковская.