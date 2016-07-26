«Жилфонд» восстанавливает работу лифтов в красноярских домах

Продолжается восстановление связи с диспетчером в красноярских домах «Жилфонда», оборудованных лифтами. Накануне работы по установке оборудования связи проходили сразу в нескольких домах Советского района, сообщили в пресс-службе ГУК «Жилфонд».

Материалы по теме Полицию попросили разобраться с массовым отключением лифтов в Красноярске

Монтажные работы завершены в многоквартирных домах по адресу: ул. 78 Добровольческой Бригады, 5, и 1, ул. Весны, 6. Теперь специалисты производят настройку каналов связи. После завершения всех работ будет работать громкая двусторонняя связь с диспетчером, более того, дежурный оператор дистанционно сможет отслеживать движение каждого лифта в режиме онлайн. Полностью связь в этих домах будет восстановлена сегодня, 3 февраля. Также сегодня начнутся работы по монтажу оборудования в доме по адресу ул. Взлётная, 4.

Напомним, несколько сотен лифтов остались без связи с диспетчером, после того, как прежняя подрядная организация «ТехМакс» незаконно демонтировала часть технического оборудования, после расторжения договора с ГУК «Жилфонд».

Для обеспечения безопасности жителей многоквартирных домов, в которых отсутствует оборудование систем лифтовой диспетчерской связи, специалистами подрядной организацией ООО «Респект» регулярно производится обход. Свой отчёт проверяющие еженедельно направляют в «Жилфонд». Также во всех лифтовых кабинах указаны номера телефонов лифтерных, которые работают в круглосуточном режиме. На сегодняшний день жалоб от жителей на работу лифтов в Городскую управляющую компанию не поступало, добавили в компании.