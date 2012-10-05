За перекрытый тротуар красноярского автохама заблокировали мусорными баками

Жители красноярского микрорайона Солнечный необычно отомстили водителю, который блокировал проход пешеходам. Обозлившись, неравнодушные горожане подперли машину автохама с обеих сторон мусорными баками.

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Инцидент запечатлели очевидцы и разместили в группе ЖК «Снегири» в соцсети. На фотографии видно, что черная иномарка стоит, перегородив проход, прямо напротив пешеходной тропинки, которая ведёт из двора на дорогу. За такую парковку спереди и сзади машину кто-то подпер мусорными баками.

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи поддержали такой вид наказания для автохама. Как водитель отреагировал на такую выходку, неизвестно. Как и то, видел ли он ее или же баки убрали до его прихода.