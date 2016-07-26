Tele2 запускает первые сегменты сети 4G в Красноярском крае

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 сообщает о запуске в эксплуатацию первых сегментов сети 4G в Красноярском крае. Сеть LTE в частотном диапазоне 1800 МГц доступна абонентам на территории Канска и Лесосибирска.

Базовые станции стандарта 4G позволяют абонентам компании использовать высокоскоростной мобильный интернет на большей части территории двух городов. Новый подход к строительству сетей отражает принятую в Tele2 концепцию «Других правил». Отраслевой практикой до этого являлся запуск сетей нового поколения только после обеспечения определенного уровня покрытия. До этого момента абоненты не могли пользоваться новыми возможностями высокоскоростного мобильного интернета.

Сейчас жители крупных городов региона еще на этапе расширения сети могут оценить 4G-интернет Tele2. Благодаря реальной нагрузке на базовые станции Tele2 будет более точно прогнозировать пользовательское поведение клиентов и развивать сеть в соответствии с их потребностями.

Tele2 продолжит планомерно строить и запускать по мере готовности новые базовые станции в Красноярске, Ачинске, Железногорске и других крупнейших городах края, расширяя покрытие высокоскоростного интернета в регионе. Строительство и точная настройка сети 4G в крае завершатся в ближайшие месяцы.

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Чтобы воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в стандарте 4G на территории Канска и Лесосибирска, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон с поддержкой LTE в диапазоне 1800 МГц (band 3 в классификации 3GPP) и SIM-карту с поддержкой технологии 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. Использование высокоскоростного мобильного интернета не повлияет на тарификацию — все услуги будут предоставляться по условиям текущего тарифного плана или услуги.