Уволившийся после показа фильма Навального преподаватель устроился сторожем

Преподаватель, которому пришлось уволиться из красноярского вуза после показа на занятии фильма Алексея Навального о Дмитрии Медведеве, нашел новую работу. Теперь 53-летний мужчина работает сторожем, однако отмечает, что это трудоустройство — временное.

Стаж преподавателя философии и культурологии Михаила Константинова составлял более 20 лет, но по его собственному признанию, на работе его давно считали «неблагонадежным».

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Напомним, скандал вокруг него разгорелся в марте, после того как вместо дисциплины «История мировой культуры и искусства» он показал студентам фильм политического содержания — расследование Навального. Когда об этом узнало руководство института, Константинова вызвали к директору и сделали предупреждение о том, что заниматься политической агитацией в стенах учебного заведения недопустимо. Он написал заявление об увольнении (по утверждению преподавателя, ему предложили это сделать). Сразу после инцидента он приступил к поискам новой работы.

Константинов подтвердил Newslab.ru, что устроился работать сторожем, однако не стал уточнять, что именно ему предстоит охранять. Он пояснил, что работать будет сутки через трое. Зарплата его устроила, но Михаил Константинов отметил, что работа сторожем — это не окончательный вариант и он продолжит рассматривать другие вакансии.

В пресс-службе СФУ затем рассказали, что Константинов после увольнения не просил вуз снова принять его на работу. Там также рассказали, что он работал на 0,75 ставки, что в 2016-2017 годах равнялось 2 часам лекций по чётным неделям и 4 часам — по нечётным. Нагрузку, которая была закреплена за ним, уже распределили.