Перекинувшийся со свалки пожар уничтожил лесопильный цех (видео)

В Канске серьезный пожар уничтожил лесопильный цех, сообщили 6 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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Пожар начался вчера около 13:00 на территории лесоперерабатывающего предприятия. Остановить огонь долгое время не получалось из-за шквалистого ветра. Справиться с пожаром силами 21 пожарного и 6 единиц техники удалось лишь в 17:35, через 4 часа. За это время сгорело два пилорамных цеха и несколько десятков кубометров круглого леса.

Причиной уже названа ненадлежащая утилизация отходов производства и шквалистый ветер — огонь перекинулся на лесопилку с горевшей свалки горбыля.

«Параллельно с проведением предварительной проверки по факту возгорания будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела, так как был причинен крупный материальный ущерб собственнику предприятия. Также будет дана оценка эффективности его действий по предотвращению возникновения данного пожара, наличию средств пожаротушения и своевременной очистке, проведению мероприятий по недопущению образования горючих отходов как вблизи предприятия, так и их возгорания», — пояснил начальник отдела надзорной деятельности по Канску Александр Пешков.

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Жители города уже давно жалуются на то, что вокруг города горят отходы лесопиления. В выходные площадь пожара на свалке достигала 3 тыс. кв. метров.

«По данному факту на место выезжали сотрудники отдела надзорной деятельности, сотрудники полиции и представители администрации. Материалы находятся на стадии рассмотрения. В случае установления лиц, причастных к возникновению пожара и организации свалок, будут приняты меры административного воздействия», — пояснил Александр Пешков. Эта ли свалка стали причиной вчерашнего пожара, не сообщается.

При этом представитель мэрии рассказал, что борьба с горящими свалками идет уже давно. Пытались даже выставлять посты спасателей, но такие меры не помогают — тогда пожары происходят в другом месте.