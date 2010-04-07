Ветер и слякоть ждут красноярцев на выходных

На выходных в Красноярске ожидаются сравнительно теплые ночи, но в целом уик-энд будет ветреным и слякотным. А на следующей неделе в городе похолодает еще на пару градусов.

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По данным синоптиков, в ночь на субботу впервые за долгое время в столице края снова установится плюсовая температура — по различным данным, уличные градусники будут показывать +1, +3 °C, а днем в первый выходной — до +9 °C, что также на несколько градусов теплее, чем было в течение рабочей недели.

Однако в ночь на воскресенье Гидрометцентр прогнозирует уже −2 °C, хотя gismeteo.ru с оптимизмом обещает +1 °C. Днем столбики термометров будут подниматься до отметок +3, +5 °C.

При этом именно в субботу, когда будет теплее всего, ожидается усиление западного ветра до 5 м/с, в воскресенье ветер сменит направление на северо-западное и стихнет. В оба дня синоптики обещают переменную облачность и снег с дождем.

Согласно предварительному прогнозу, на следующей неделе осадки прекратятся. Но в части температурного режима синоптики расходятся. Гидрометцентр сообщает, что долгожданного тепла не предвидится: ночи снова будут холодными — до −9 °C, а портал gismeteo.ru обещает к середине недели повышение дневной температуры до +15 °C и до +4 °C — в темное время суток.