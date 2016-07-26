Смелые полицейские вынесли парализованного из огня

На юге Красноярского края полицейские вынесли из горящего дома пожилого мужчину, сообщили в пресс-службе краевой полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы спасли пенсионера, которого парализовало после инсульта и он не мог самостоятельно передвигаться.

Инцидент произошел вчера ночью в Минусинске. Возвращаясь с дежурства, прапорщик полиции Александр Емельянов заметил возгорание в одном из частных жилых деревянных домов. Он незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть. Первым на пожар прибыл наряд ППС в составе лейтенанта полиции Константина Чернова и старшего сержанта Сергея Попова.

Не дожидаясь приезда экстренных служб, полицейские решили самостоятельно осмотреть дом. Через окна они увидели, что один человек не может помочь себе и решили эвакуировать его горящего дома.

«Оценив обстановку, сотрудники полиции взломали входную дверь и вынесли из дома пожилого мужчину, которому около 60 лет. Позже он пояснил, что самостоятельно выбраться не мог. В настоящее время жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает», — рассказали в полиции.

Руководство отважных полицейских планирует наградить их.