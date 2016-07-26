Испугавшийся водитель сбежал после ДТП со школьником, но был пойман

В Заозерном Рыбинского района задержали водителя, который сбил школьника-нарушителя, но испугался и сбежал. ДТП произошло накануне на ул. Ленина — водитель иномарки наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил легкие травмы, а водитель скрылся.

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Дорожные полицейские опросили свидетелей и составили ориентировку на автомобиль, после чего обошли всех владельцев транспортных средств, подходящих под описание.

В результате сотрудники ГИБДД задержали 33-летнего местного жителя, водителя Renault, который не стал отрицать факта случившегося. Он пояснил, что уехал с места происшествия, испугавшись ответственности. В отношении него составили административный материал за оставление места ДТП, в настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.