Спасатели нашли тело пенсионера за запертой дверью

Спасатели выломали дверь к пенсионеру в Сосновоборске и нашли его тело — об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель» за минувшие сутки.

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По данным ведомства, спасателям пришлось вскрывать дверь в квартире дома по ул. Юности, так как проживающий там пожилой мужчина долгое время не открывал ее родственникам. Дверь вскрыли с помощью высотных и слесарных работ, а в квартире обнаружили тело погибшего мужчины. Его передали полицейским, которым и предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах смерти хозяина квартиры.

Также в сводке сообщается, что накануне спасатели выезжали для оказания помощи животному. В Богучанах со столба не мог слезть кот. Попавшее в беду животное спустили вниз и передали хозяину.