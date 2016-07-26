Красноярцы смогут приобрести недвижимость банка «Акцепт» на специальных условиях

С 7 апреля банк «Акцепт» проводит акцию по продаже в ипотеку объектов недвижимости, находящихся в собственности банка, по сниженным ставкам. Ипотека по акции предоставляется на срок до 25 лет со ставкой от 9,99 % до 10,99 % в зависимости от объекта недвижимости. Красноярцы смогут внести первоначальный взнос от 20 до 90 % от стоимости недвижимости.

Выбрать объект можно на сайте банка в разделе «Список недвижимого имущества».

Акция действует до ее отмены. Информацию о правилах проведения акции можно получить здесь.