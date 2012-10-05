Цену билетов в красноярских театрах сочли необоснованной

Краевые учреждения культуры утверждают цены на билеты, не учитывая экономическую обоснованность. К такому выводы пришли аудиторы Счетной палаты Красноярского края по итогам проверки деятельности культурных ведомств и учреждений. Итоги отчета были представлены накануне, 6 апреля, на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания.

Оказалось, что министерство культуры из 32 мероприятий основных направлений контроля не обеспечило выполнение 22. Например, не разработаны стандарты и нормативы предоставления культурных услуг населению и система взаимодействия государственных и частных структур, ведущих культурную деятельность. Не реализовано 6 мероприятий по повышению эффективности и качества предоставляемых услуг, предусмотренных «дорожной картой».

В целом в министерстве 11 отделов, штатная численность работников 69 единиц. Оно является учредителем 36 краевых учреждений, где списочная численность работающих составляет 5300 человек.

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Проверка Счетной палаты также показала, что средняя зарплата работников краевых учреждений культуры в 2015 году составила 28 150 рублей в месяц. Средний размер зарплаты руководителя краевого учреждения достигал 102 тысяч рублей.

При этом отмечен прирост оплаты труда руководящего состава по сравнению с уровнем предыдущего года на 13 % на фоне небольшого (1 %) снижения среднего заработка основного персонала.

В разрезе учреждений заработная плата руководителя составляла от 42 тысяч до 387 тысяч рублей в месяц.

Более подробно аудитор остановилась на нескольких учреждения, принадлежащих Минкульту края. Так, в 2015 году в Красноярске создали КГБУ «Технологический центр министерства культуры» со штатной численностью 442 единицы (списочная — 285 человек). При этом в ходе контрольного мероприятия установлено, что учреждение не сформировало единый реестр ремонтных работ учреждений культуры и их потребностей по поставке мебели и оборудования. В результате на момент проверки министерство не располагало соответствующими данными. После проверки расчет потребности произведен и оценивается в сумме 675 млн рублей на выполнение ремонтных работ, 700 млн — на оборудование, 87 млн — на приобретение автотранспорта.

Второе учреждение, «Центр международных и региональных культурных связей», имеет статус автономного, что позволяет работать за рамками федерального закона о госзакупаках. При этом в 2015 году собственные доходы учреждения составили всего 83 тыс. рублей, а 130 млн было выделено из краевого бюджета на осуществление его деятельности. По госзаданию учреждение провело за год 55 мероприятий на 106 млн рублей. Для подготовки сценариев и постановки мероприятий на договорной основе привлекались сценаристы и режиссеры (в штате такие должности не предусмотрены).

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В 2015 году на финансирование сферы культуры направлено 10,5 млрд рублей. Из них собственные доходы учреждений составили 420 млн рублей. В ходе проверки установлено, что цены на билеты краевые учреждения (филармония и оперный театр) утверждают без учета экономического обоснования размера платы. При формировании цены учитывается только уровень потребительского спроса.

«Приведу пример, — сказала аудитор Счетной палаты Лариса Титова. — Рассчитанная в соответствии с порядком определения платы средняя цена билета на спектакли оперного театра должна составлять 1500 рублей. Таким образом, исходя из мощности зала (836 мест) максимальная сумма дохода от показа одного спектакля — 1,25 млн рублей. Но цена билетов установлена от 50 до 650 рублей в зависимости от расположения места в зрительном зале и вида спектакля. В результате максимальная сумма получаемого дохода покрывает от 10 % расходов по детским спектаклям до 29 % по балетным спектаклям повышенного спроса. Аналогичная ситуация и по другим учреждениям культуры».

По итогам аудита правительству края и министерству культуры были даны рекомендации. В феврале правительство края утвердило критерии для образования должностей в государственной гражданской службы. Краевая филармония из собственных средств восстановила в бюджет 1,4 млн рублей, необоснованно включенных в объем субсидий, также погашена кредиторская задолженность комплекса «Сосна».

В ходе обсуждения депутат Владимир Демидов рекомендовал министерству культуры выделить центр по развитию туризма в отдельную структуру и сделать эту сферу приоритетным направлением. Павел Ростовцев предложил ведомству взять на контроль ситуацию с повышением заработной платы на 10 %. «Судя по обращениям в территориях с этим полная неразбериха», — отметил депутат.