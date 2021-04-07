Бензин в Красноярске признан одним из самых дешевых

Цена на популярный бензин АИ-92 в Красноярске оказалась одной из самых низкой в Сибири. Данные об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них с 27 марта по 2 апреля накануне обнародовал Росстат.

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Сообщается, что за неделю рост цен на автомобильный бензин отмечался в 52 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него увеличились в Симферополе — на 1,2 % и Казани — на 1 %. Снижение цен на 0,1 — 0,4 % зафиксировано в Вологде, Кызыле и Чите.

Если анализировать средние потребительские цены на бензин, обнародованные статистиками, то можно сделать вывод, что в Красноярске АИ-92 стоит дешевле, чем в остальных регионах Сибири — 34,20 руб. Дешевле литр самого популярного топлива стоит только в Горно-Алтайске — 33,80 руб., а дороже всего — в Иркутске, где заправщики установили цену в 36,70 руб. Средняя же цена на бензин с этим октановым числом в СФО составила 34,64 рубля.

При этом и АИ-95 в Красноярске оказался дешевле, чем в среднем по Сибири — 37,73 против 37,93 рубля. Дешевле этот вид топлива продают в Кызыле — 37,25 руб., Абакане — 36,80 руб., Барнауле — 37,48 руб., Кемерово- 37,36 руб. и Томске — 37,19 руб. Дороже всего АИ-95 стоит в Чите — 39,39 руб.

А дизельное топливо в Красноярске одно из самых дорогих — если в среднем по Сибири его цена составляет 36,72 руб., то в столице края его продают за 37,06 руб.

Напомним, в последний раз бензин в Красноярске дорожал в середине марта.