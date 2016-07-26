Выиграть теплицу, мангал и садовые растения красноярцы смогут на ярмарке «Сибирская дача»

Только 11, 12 и 13 апреля на ярмарке «Сибирская дача» в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдут розыгрыши призов среди посетителей. В этом году садоводам и дачникам будут дарить теплицы, парники, садовые растения и массу других полезных в хозяйстве вещей.

К примеру, гости ярмарки смогут выиграть наборы саженцев и удобрений, садовые растения, комплекты металлических дуг для парников. Для отдыха на загородном участке пригодятся наборы банных принадлежностей и мангал. Главным призом каждого дня будет мини-теплица либо парник.

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Для участия в розыгрыше необходимо сбросить свой входной билет в барабан, который расположат рядом со сценой в выставочном холле. 11 и 12 апреля розыгрыши пройдут в 18:00, а в завершающий день, 13 апреля, — в 17:00. Подробнее о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, порядке и сроках их получения — по ссылке.

Напомним, что ярмарка «Сибирская дача» будет работать в МВДЦ «Сибирь» (Авиаторов, 19) 10-13 апреля. Время работы: 10-12 апреля с 10:00 до 20:00, 13 апреля с 10:00 до 19:00. Стоимость билета — 120 рублей. Для пенсионеров — 70 рублей. Детям до 14 лет — вход свободный.