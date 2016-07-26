В Красноярске началась регистрация на культовую велогонку

С сегодняшнего дня, 7 апреля, в Красноярске стартовала регистрация на XIV региональный веломарафон «Красспорт», сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

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Велогонка пройдет 3 июня по традиционному маршруту в Емельяновском районе: Емельяново — Никольское — Талая — Борск — Устюг — Емельяново. Дистанция велогонки составит 100,3 км, из них 63,3 км — дорога с асфальтовым покрытием, еще 37 — гравийная дорога. К участию в соревнованиях допускаются жители Красноярска и края, а также спортсмены из других городов, имеющие соответствующую физическую подготовку и уплатившие стартовый взнос — 800 рублей. Лимит на участие в гонке — 400 человек.

«Призовой фонд веломарафона на сегодняшний день составляет 210 000 рублей. Федерация продолжает работу с партнерами, и не исключено, что призовой фонд будет увеличен. Традиционно каждый участник получит на финише памятную медаль», — отметил директор веломарафона Владимир Мусиенко.

Добавим, согласно положению конкурса, оформление заявок проходит по адресам в Красноярске:

ул. Воронова, 14в (кабинет 215, с 9 до 18), телефон для справок — 8-908-208-78-39;

ул. Партизана Железняка, 40а, магазин Triatleta.

Также подавать заявку на участие можно онлайн по ссылке. Иногородним участникам веломарафона необходимо отправить заявку на проживание в гостинице по электронной почте: vim_2002@mail.ru в срок до 20 мая. Телефоны для справок: 8-913-534-15-98, 8-902-919-40-88. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальной странице Красспорта в социальной сети «ВКонтакте» или по ссылке.