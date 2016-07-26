В Красноярске открылось новое кафе для приверженцев ЗОЖ

В Красноярске открылось новое кафе Veggy для поклонников правильного питания и приверженцев здорового образа жизни. Создатели проекта Ольга и Дмитрий Леконцевы не позиционируют заведение как исключительно вегетарианское место, однако в меню нет мясных блюд, а многие позиции подходят для веганов и сыроедов.



В меню представлены разнообразные блюда для завтраков, которые подают ежедневно с 8 до 13 часов, салаты, закуски, основные блюда и десерты без сахара и вредных добавок. Многие из них приготовлены без термической обработки. По словам создателей, все рецепты разрабатывались ими самостоятельно.



Большинство блюд из меню не найти в других заведениях города. Например, в Veggy можно попробовать Комбучу — освежающий и напоминающий квас напиток на основе чайного гриба, мороженое на основе замороженных бананов и других фруктов, густые смузи — смузи-боулы, пудинги на основе семян чиа — растения из Южной Америки. Карта напитков включает кофейные напитки (как на коровьем, так и на соевом молоке), соки холодного отжима и авторский чай. Все блюда можно взять на вынос.



Отметим, что для семейной пары опыт открытия заведения первый, однако многим красноярцы знакомы с их другими проектами — магазином полезных raw-десертов TRAWA и французскими тартами Cabo, которые также представлены в кафе Veggy.

Заведение работает ежедневно по адресу ул. Ленина, 21. Подробнее о блюдах и концепции можно узнать здесь.