Невеста устроила скандал на свадьбе и попала под следствие

В Норильске свадьба закончилась для невесты уголовным делом, сообщили 7 апреля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Уголовное дело по ст. 319 УК РФ за оскорбление представителя власти было возбуждено накануне в отношении 29-летней жительницы Норильска. Поводом для этого стало оскорбление полицейских, приехавших ночью 17 марта в ресторан, где отмечалось бракосочетание.

Их вызвали, чтобы пресечь конфликт, разгоревшийся между женихом и невестой. Когда стражи порядка прибыли, чтобы разнять брачащихся, 29-летняя невеста публично оскорбила приехавшего на вызов полицейского.

В настоящее время подозреваемая допрошена, полностью признала свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. Молодой грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 3 месяцев, либо обязательные или исправительные работы.