Продавец дешевых шуб обманула бережливых красноярок

10 жительниц Красноярского края и Хакасии пожаловались в полицию на молодую продавщицу шуб — пообещав женщинам дешевые шубы, она взяла с них деньги, но товар не доставила. При этом расписки о передаче денег имеют только некоторые из пострадавших.

Жалобы поступили на 26-летнюю жительницу Абакана — со слов пострадавших, весной и летом прошлого года они отдали ей деньги за доставку шуб из Китая, но товар так и не получили. Клиентки из Хакасии и Красноярского края обращались к продавщице через группу в социальной сети, затем передавали или переводили ей деньги за норковые и песцовые шубы. К примеру, одна из них, жительница хакасского поселка Черёмушки, в июле 2016 года отдала 32 тысячи рублей за шубу из меха песца.