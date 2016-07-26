Девушка из Красноярска обманула два десятка онлайн-покупателей товаров для женщин

Молодая красноярка обманула 19 доверчивых интернет-покупателей, сообщили 7 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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С начала прошлого года в полицию обратилось несколько человек, которые рассказывали примерно одну и ту же историю: в интернете они находили объявления о продаже женской одежды и аксессуаров по низким ценам и решали сделать заказ. Автор объявления предлагала оплатить полную стоимость товара, а затем скрывалась. Причем цена «покупок» варьировалась от 500 рублей до 25 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась не работающая 20-летняя жительница краевого центра. Оперативниками установлена причастность злоумышленницы к 19 подобным преступлениям на территории края и других регионов России. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи „Мошенничество“. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы», — пояснили в пресс-службе.

Полицейские предполагают, что к ним обратились не все пострадавшие от действий девушки люди. Поэтому всех, кто попал в аналогичную ситуацию, просят позвонить по телефонам (391) 245-90-76, 249-91-40 или 02.