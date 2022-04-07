Красноярский край нарастил экспорт леса

Красноярский край увеличил поставку лесоматериалов в другие регионы России, сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора. Помимо российских городов, продукцию региона отправляют и в другие страны мира.

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При отгрузке лесопродукции на экспорт управление Россельхознадзора проконтролировало 1 516 тыс. куб. м. круглого леса и пиломатериалов, что на 28 % больше, чем годом ранее. Кроме того, Красноярский край нарастил объем переработанной древесины по отношению к круглому лесу. От общего объема экспорта лесопродукции пиломатериала оставляет 68,5 %. Это на 13,5 % больше, чем в 2016 году.

Фактический объем переработанной древесины, которая отправилась на экспорт, вырос на 37,3 % и составил 1039 тыс. куб. м. В 1 квартале 2017 года ее вывозили в 35 стран мира. По России объем сертифицированного красноярского круглого леса для вывоза в другие регионы составил 353,4 тыс. куб. м, что почти в 2,3 раза больше чем в 2016 году, при этом объем пиломатериала снизился на 27 % и составил 208 тыс. куб. м.

В целом за первый квартал 2017 года специалисты ведомства проконтролировали более 561,4 тыс. куб. м лесопродукции (круглый лес и пиломатериалы), что на 27 % больше, чем в прошлом году. Всего оформлено более 38 тысяч сертификатов (18,5 фитосанитарных и 19,6 карантинных), что на 28 % больше, чем в первом квартале 2016 года.