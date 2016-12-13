Красноярским лесам спрогнозировали пожары (видео)

Авиалесоохрана представила прогноз лесных пожаров на предстоящее лето. Пожары, которые начинаются с выжигания сухой травы или незатушенных костров, уже зафиксированы на территории России, так как снег сошел во всех федеральных округах, кроме Урала. Поэтому службы переведены в режим повышенной готовности, а в 2 субъектах — Забайкальском крае и Зейском районе Амурской области введен режим ЧС.

Как отмечают сотрудники лесоохраны, в последнее время увеличивается количество лесных пожаров устроенных людьми в труднодоступных местах, это связано с появлением у местного населения и организаций большого количества вездеходной техники.

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В апреле повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается на территории Сибири — в Хакасии, Забайкальском крае и Бурятии. В мае активно гореть может Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Июнь прогнозируется жарким, поэтому по прогнозу Авиалесоохраны в Сибири запылает еще больше лесов — серьезные лесные пожары возможны в Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Туве, Алтайском крае и республике Алтай, а также в Новосибирской и Омской областях.

В июле проблемных территорий уменьшится: пожары ожидаются в Томской, Омской и Иркутской областях, а также в северо-западной, западной и центральной частях Красноярского края. Северо-запад Красноярского края останется в поле зрения лесных пожарных и в августе, а к сентябрю пожары сместятся в юго-восточную часть края, а также могут возникнуть в Новосибирской, Томской и Омской областях.

В 2017 году к тушению возгораний в России готовы более 30 тысяч лесных пожарных и 22 тысяч единиц наземной техники лесопожарных служб. Для авиалесоохранных работ планируется использовать не менее 300 воздушных судов.

Добавим, вопросы лесных пожаров волнуют не только сотрудников Лесоохраны и МЧС России, но и общественников. Так Российское отделение Гринпис сняло ролик, в котором просит своевременно сообщать о поджогах травы, чтобы пожар не успевал распространиться на большую площадь.