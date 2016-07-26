Красноярск отличился любовью к шансону

Красноярцы чаще других жителей городов-миллионнеров слушают шансон. 7 апреля сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал результаты исследования о любви жителей России к шансону.

Как отметили представители сервиса, по сравнению с 2014 годом популярность шансона снизилась в 2 раза — речь о доле прослушиваний шансона в общем потоке.

«Если смотреть интерес к шансону отдельно по регионам, то большая доля шансона от общего числа прослушиваний в Сибири и на Урале: Курганская область, Забайкальский край, Алтайский край и Республика Алтай, а меньше всего — на Кавказе: Ингушетия, Чечня, Дагестан», — пояснили представители сервиса.

Среди городов-миллионнеров Красноярск оказался на первом месте.

За ним в рейтинге идет Челябинск, Омск и Пермь, а замыкает пятерку любителей шансона Екатеринбург. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани интерес к шансону заметно ниже среднего по стране.

«Снижение интереса произошло как к жанру в целом, так и к творчеству отдельных его представителей. Если в 2014 году Михаил Круг попадал в тройку самых популярных исполнителей на Яндекс.Музыке, то сейчас он иногда „выпадает“ за пределы топ-30. Группа „Бутырка“ упала с 50-го места на 100-е, Петлюра — с 100-го — на 300-е. Кроме того, люди стали заметно меньше слушать эстрадных артистов, которых иногда относят к шансону: Стас Михайлов „упал“ в общем рейтинге с 10-го на 30-е место, Михаил Шуфутинский — с 70-го на 150-е, Елена Ваенга — с 20 на 75 место, Александр Розенбаум — со 150 на 300», — рассказали представители сервиса.

Сейчас в топ-30 исполнителей на Яндекс.Музыке из исполнителей шансона и эстрадной музыки остался только Григорий Лепс, который занимает 15 место. В топе популярных исполнителей в марте 2017 года — «Грибы», LOBODA, Ed Sheeran, Егор Крид и другие исполнители, преимущественно поп-музыканты.

«Интерес к шансону больше всего проявляется в категории 45+, но и в ней со временем падает. Мы видим, что 45+ также интересуется блюзом и джазом, при этом общая доля прослушиваний по этим жанрам за последние несколько лет не изменилась. Самый заметный рост интереса по жанрам за последние три года мы видим у танцевальной музыки. Её доля в общем потоке прослушиваний выросла в три раза, а редакционные подборки для вечеринок стабильно входят в топ самых популярных. Самые популярные жанры у российских слушателей: поп-музыка, рок, эстрада, рэп, электроника и альтернатива», — пояснили представители Яндекса.