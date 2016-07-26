Лук-севок в Красноярске оказался поражен клещом

Специалисты заявили о поражении продаваемого в Красноярске лука-севка клещом. О вредителях предупредили в ЦСМ после экспертизы лука-севка, реализуемого на красноярских прилавках для садоводов.

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Несмотря на то, что по болезням растений все образцы лука соответствовали требованиям, в сорте «Стардаст» обнаружили луковицы с признаками гнили донца и мокрой гнили. Однако дачников успокоили, так как выявленные патогены не представляют угрозу для партии, поскольку характерны для южных регионов и в сибирских условиях не сохраняются.

Угрозой назвали лукового клеща, которого обнаружили в большом количестве в образце «Стурон» (Чувашия). Небольшое количество вредителя выявили в голландских сортах «Ред Барон» и «Штуттгартер Ризен».

«Представляет угрозу для лука и чеснока во время хранения и в период роста. Наличие клещей свидетельствует о нарушении режима хранения, поскольку развитию клеща способствуют тёплые и влажные условия в период хранения. В данном случае требуются дополнительные мероприятия по дезинфекции материала», — предупредили в ЦСМ.

Неудовлетворительное качество севка установили у образца «Стурон» (Чувашия) — 23 % луковиц которого проросли и оказались сильно поражены луковым клещом. В этом образце обнаружили сортовую примесь, что свидетельствует о низком качестве работ в процессе семеноводства. Использовать такой материал для посадки нельзя, предупреждают специалисты.

«Исследование лука-севка показало, что не все образцы соответствуют требованиям государственного стандарта. Мы советуем садоводам и дачникам внимательно относиться к выбору семенного материала», — сообщила начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Центра Татьяна Мельник.