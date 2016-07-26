Красноярцы написали «Тотальный диктант»

Сегодня красноярцы, как и жители других регионов России, приняли участие в международной акции «Тотальный диктант».

В краевом центре тотальную проверку грамотности организовали на 34 площадках (в два раза больше, чем в прошлом году), в том числе в Черемушках, в Покровском и на Пашенном. Текст писали в университетах, библиотеках и школах.

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Помимо этих площадок, организаторы диктанта предложили несколько необычных — например, на Красноярской ГЭС или в ТРЦ, где работала площадка для родителей, которые раньше не ходили на диктант, так как им не с кем было оставить детей.

Впервые к акции присоединилась Красноярская краевая специальная библиотека — центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Слабовидящие красноярцы написали диктант при помощи шрифта Брайля — текст будет переведён специалистом и проверен филологами.

Организаторы ожидали, что в Красноярске к международной акции присоединятся порядка 2 тысяч человек.

Через несколько минут стану «диктатором» для нескольких десятков будущих и настоящих офицеров! ☝🏼🤘🏼 #totaldict #красноярскнадиктанте #тотальныйдиктант #всемдиктант Публикация от Василий Торгашин (@vastorg) Апр 8 2017 в 1:03 PDT

Автором текста «Тотального диктанта» 2017 года стал известный писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Красноярцам выпал отрывок, посвященный Перми и реке Каме.

Предполагается, что проверка диктантов красноярцев по традиции займет несколько дней. Также пройдет обсуждение написанного диктанта и работа над ошибками.